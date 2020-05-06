Лос-Анджелес, США, , 15:30 — REGNUM Новый штамм коронавируса выявили американские исследователи из национальной лаборатории Лос Аламос, сообщает Los Angeles Times.

Нынешняя волна COVID-19, по их данным, распространенная по всему миру, вызвана штаммом коронавируса, отличающегося от своего «уханьского» предшественника. Судя по всему, мутация произошла на территории Европы и новый вирус был разнесен по всему свету именно оттуда.

Мутация, отмечается в новом отчете, влияет на способность коронавируса проникать в дыхательные клетки человека. Авторы доклада заявили, что чувствуют «настоятельную необходимость в раннем предупреждении» о происходящем, чтобы вакцины и лекарственные средства, разрабатываемые во всем мире, оказались эффективными против мутировавшего штамма.

Как предполагают исследователи, новый вид вируса распространяется значительно быстрее своего предшественника и может стать причиной второй волны эпидемии.