Чанчунь, Китай, , 08:37 — REGNUM Более 5000 культурных реликвий было найдено на 30 местах палеолитических раскопок в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Раскопки начались в марте текущего года вдоль крупнейших рек и притоков блин гор Чанбайшань, где ранее были найдены палеолитические останки древних культур, включая артефакты вроде полированных каменных орудий.

Предварительное исследование позволило раскопать 220 руин точек стоянок времен Палеолита и раннего железного века. По словам главы команды копателей Сюй Тиа, находки содержат важнейшие сведения, которые позволят лучше изучить и понять навыки выживания гоминидов и пути человеческой миграции в горах Чанбайшань.