Массачусетс, США, , 21:37 — REGNUM Американские учёные с помощью искусственного интеллекта переложили последовательность аминокислот шиповых белков коронавируса SARS-CoV-2 в ноты и получили музыкальное произведение. Получившаяся музыкальная композиция опубликована на портале Soundcloud.

Работа принадлежит ученым из Массачусетского технологического института. Как отмечают исследователи, человек пока не может видеть небольшие наноскопические объекты, такие как белки вирусов, но может сделать их слышимыми.

Однако, учеными не уточняется, каким образом им удалось переложить последовательность аминокислот шиповых белков коронавируса на нотный стан.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в США зарегистрировано 1 125 719 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 60 710 человек. За сутки было выявлено 31 839 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1696 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российскими учеными из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» был секвенирован первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из биологического материала от пациента с COVID-19.

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