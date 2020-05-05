Киров, , 18:29 — REGNUM В Кировской области проведут испытания живой вакцины от полиомиелита как средства выработки неспецифического иммунитета против новой коронавирусной инфекции. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что вакцина «БиВак полио» производства научного центра исследований имени Чумакова будет опробована в качестве средства профилактики COVID-19 на добровольцах в возрасте от 18 до 65 лет из группы риска заражения вирусом SARS-CoV-2. Среди них будут врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, социальные работники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что вакцина «БиВак полио» уже зарегистрирована и применяется. При этом отмечена её способность активировать врожденный неспецифический иммунитет.

Предполагается, что вакцинированный человек в большей степени сможет сопротивляться коронавирусной инфекции, и учёные намерены это установить.

Подобные исследования планируется провести и в США, однако, Россия опережает в этом эксперименте американцев как минимум на 3 месяца, поскольку только в России существует живая вакцина от полиомиелита, которую производит Центр Чумакова.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, по итогам онлайн-конференции по сбору средств для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 и создание вакцины против него в Евросоюзе удалось собрать 7,4 млрд евро.

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