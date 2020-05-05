Йошкар-Ола, , 13:40 — REGNUM В Марийском государственном университете (МарГУ) запущен проект по цифровой медицине, направленный на поиск аномалий в рентгеновских снимках при помощи глубокого машинного обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Пример постановки диагноза

«Как известно, поражение лёгких является одним из самых распространённых вариантов течения COVID-19, поэтому именно своевременная диагностика и последующее лечение способны предотвратить тяжёлые последствия заболевания», — отметил декан медицинского факультета вуза Виктор Никитин.

Разработка учёных университета позволяет определить пневмонию по итогам анализа рентгеновских снимков с точностью 98%. Нейронные сети анализируют оцифрованные рентген-снимки легких и составляют заключение, где указано наличие или отсутствие характерных для коронавирусной пневмонии признаков, что позволяет рассчитать вероятность диагноза COVID-19.

Исследования марийских учёных проводились как на открытых базах датасетов, так и на базе реальных снимков пациентов медицинских учреждений.

Сейчас продолжается разработка проекта по определению нейронными сетями бактериальной или вирусной пневмонии. На факультет рассматривают возможность запуска научно-исследовательской лаборатории в области цифровой медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Марий Эл подтверждено 750 случаев заражения коронавирусом. Всего в России на 5 мая подтверждено 155 370 случаев заражения коронавирусом, 10 102 — за минувшие сутки. Выздоровели 19 865 человек, 1451 человек скончался, 95 — за минувшие сутки.