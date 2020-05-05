Москва, , 09:01 — REGNUM Наблюдения российского телескопа ART-XC астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» позволили построить три четверти рентгеновской карты неба. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в июле 2019 года. Расположенный на этом космическом аппарате телескоп ART-XC используется для обзора неба в жёстких рентгеновских лучах.

«4 мая 2020 года пройдена очередная знаковая отметка — осмотрены три четверти всего неба», — отмечают в Роскосмосе.

Обработкой данных с астрофизической обсерватории занимаются сотрудники Института космических исследований Российской академии наук. Эксперты отмечают, что обзор неба в рентгеновском диапазоне впервые проводится со столь высокой чувствительностью.

Планируется, что полная рентгеновская карта неба будет построена в июне 2020 года. После этого «Спектр-РГ» перейдёт к выполнению следующих этапов научной программы, основанная часть которой рассчитана на четыре года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, июле 2019 года президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, что данные с обсерватории «Спектр-РГ» помогут учёным лучше изучить историю формирования Вселенной.

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