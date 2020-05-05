Новосибирск, , 06:24 — REGNUM Сибирское отделение РАН (СО РАН) совместно с советом научной молодёжи и мэрией Новосибирска записало семь научно-популярных видеолекций для школьников. Запуск видеопроекта приурочен к городским дням науки, сообщается на сайте «Академгородок 2.0».

Лекторами выступили молодые учёные из научных институтов новосибирского Академгородка.

В лекциях рассказывается о явлении резонанса и возможностях его применения, физике коллайдеров, биологических экспериментах на крысах, борьбе с вирусами, генной инженерии, а также о Сибирском кольцевом источнике фотонов.

«Мы организуем научно-популярные лекции каждый апрель вот уж несколько лет подряд, этот проект называется «КЛАССный учёный», и в нынешнем году он получил первое место в одной из номинаций Всероссийской премии «За верность науке», — уточнила изданию «Наука в Сибири» начальник управления по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН Юлия Позднякова. — Обычно это выездные мероприятия: то есть мы привозим лекторов в школы, чтобы дать возможность ребятам из отдаленных от Академгородка школ увидеть настоящих ученых, пообщаться с ними. В этом году по понятным причинам этот формат воплотить не удалось, однако по договоренности с мэрией Новосибирска мы всё равно решили провести лекции, пусть и в таком, несколько усечённом виде».

Семь научно-популярных лекций уже выложены на сайте проекта «КЛАССный учёный» и на канале в Youtube. Также их разошлют по школам.