Брюссель, , 21:22 — REGNUM В Европейском союзе (ЕС) одобрили тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2, разработанный американской фармацевтической компанией Abbott, который способен с 99% точностью определить, переболел ли человек COVID-19 ранее. Об этом сообщает Business Insider.

По данным портала, тест на антитела IgG был отмечен маркировкой CE, что означает его полное соответствие требованиям безопасности Европейского союза.

Несмотря на то, что тест с высокой степенью вероятности показывает, был ли когда-либо человек ранее инфицирован новым коронавирусом, однако положительный результат при диагностике не гарантирует, что в организме выработался полноценный иммунитет против COVID-19.

Подчеркивается, что анализ биологического материала проводится с помощью специальных лабораторных испытательных машин Abbott, которые обрабатывают до 200 тестов в час. Так, по информации журналистов, в США находятся 2 тыс. таких машин, а в Великобритании их порядка 250.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные вооруженных сил США разработали новый тест на коронавирус SARS-CoV-2, способный диагностировать заражение в первые 24 часа после инфицирования, ещё до того как человек сможет заражать других людей.

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