Вашингтон, , 19:24 — REGNUM Учёные вооруженных сил США разработали новый тест на коронавирус SARS-CoV-2, способный диагностировать заражение в первые 24 часа после инфицирования, ещё до того как человек сможет заражать других людей. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что тест разработан учёными из Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Он определяет вирус на 4 дня раньше, чем это делает большинство существующих в настоящий момент тестов.

Учёные ожидают, что в течение недели получат разрешение Управления по контролю закачеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) на его применение.

В издании, ссылаясь на данные ученых, подчеркивают, что точность теста составляет 95%, а результат становится известен через несколько часов. Для исследования необходимо взять у человека 1 миллилитр крови.

Как и в большинстве тестов на коронавирус, исследование включает в себя полимеразную цепную реакцию, однако, с несколько изменённой методикой. Учёные обещают вскоре опубликовать суть своей технологии в научном журнале, чтобы лаборатории по всему миру могли создавать аналогичные тесты.

Так, исследователи полагают, что новый тест поможет прервать цепочки распространения коронавирусной инфекции поскольку сможет выявить носителей инфекции до появления первых симптомов и до того как люди смогут заражать других. Планируется, что в США будут наращивать количества проведенных тестов в день со 100 тыс. до 1 млн., начиная с мая.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные на основе системы генетического редактирования (CRISPR) разработали платформу, на которой можно одновременно провести обнаружение определенного вируса, включая инфекцию SARS-CoV-2, в 1 тыс. биологических образцов или диагностировать наличие 160 различных вирусов в пяти образцах.

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