Лондон, , 15:21 — REGNUM Способ ускорения процесса фотосинтеза у пшеницы в жарких атмосферных условиях и, соответственно, повышения урожайности нашли ученые из Ланкастерского университета в Великобритании. Результаты исследования авторы опубликовали в научном журнале The Plant Journal.

Ученым было известно, что у пшеницы имеется фермент Рубиско (РЦА), который регулирует процесс фотосинтеза, отдавая команду на его включение при появлении солнечного света, и на выключение — при наступлении темноты. Это позволяет пшенице сберегать энергию и активнее расти.

При высоких температурах окружающей среды фермент дает сбои в управлении фотосинтезом, что приводит к засыханию и гибели растения. Ученые попытались разобраться в проблеме и повысить температуростойкость пшеницы.

Исследователи рассмотрели два сорта пшеницы, один из которых хорошо рос при температурах до 30 градусов Цельсия, имея при этом механизм регуляции фотосинтеза. Другой сорт мог расти до 39 градусов Цельсия, не обладая при этом механизмом активации Рубиско.

Ученые заменили одну аминокислоту обычной пшеницы на аминокислоту температуростойкой пшеницы и смогли получить сорт пшеницы, который сохранил механизм управления фотосинтезом с помощью фермента Рубиско до 35 градусов Цельсия. Теперь растение может воспроизводить фотосинтез при высоких температурах и иметь высокую урожайность.

Исследователи сообщают, что такая пшеница может способствовать решению проблем сбора урожая в африканских условиях высоких средних температур.