Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Опасения в вытеснении традиционных для США пчел завезенными из Азии гигантскими шершнями высказали американские ученые. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале рассказывается, что шершни вида Vespa mandarinia, являющиеся крупнейшими в мире, были впервые замечены в США осенью 2019 года. Их обнаружили в штате Вашингтон местные жители.

Эти шершни обитают в Китае, Японии, Индии и в некоторых регионах России. Размах их крыльев достигает 7 см, а тела покрыты полосками черного и оранжевого цвета, за что Vespa mandarinia называют «тиграми из мира насекомых».

Гигантские шершни могут охотиться на других насекомых и опасны для медоносных пчел. Мощными челюстями шершни довольно легко откусывают пчелам головы, а их тела поедают. Нападение таких шершней на улей может разорить его целиком.

Обеспокоенные появлением гигантских шершней в США ученые переживают, что местные пчелы, в отличие от азиатских, не научились с ними бороться и могут пасть жертвой расплодившимися «тиграми». Поэтому сейчас энтомологи расставляют специальные ловушки для приманивания шершней и собираются использовать тепловизионные приборы для обнаружения гнезд злобных насекомых.

Ученые считают, что единственный шанс спасти американских пчел, это не дать расплодиться гигантским шершням. Для этого не позднее, чем через два года необходимо уничтожить все их гнезда.