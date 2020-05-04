Рим, , 13:53 — REGNUM Разрабатываемая итальянской компанией Takis вакцина от нового коронавируса показала свою эффективность во время испытаний на мышах. Об этом 4 мая сообщает агентство ANSA со ссылкой на руководство Takis.

По информации источника, оказавшиеся в организме мышей с введённой вакциной антитела, смогли заблокировать развитие коронавируса.

Также сообщается, что испытания были проведены на базе римской лаборатории Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани и уточняется, что испытания данной вакцины на людях стартуют не раньше осени текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заявила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что стабильная эпидемиологическая ситуация в республики наблюдается в течение последних двух недель.