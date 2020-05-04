Сидней, Австралия, , 13:20 — REGNUM Новый способ получения воды коалами, который ранее не был известен, обнаружили австралийские ученые. Результаты своих наблюдений ученые опубликовали в журнале Ethology.

Ранее ученые считали, что почти всю необходимую воду коалы получают из листьев эвкалипта, съедая их ежедневно в количестве около полукилограмма. Но в последние годы было замечено, что после начала длительной засухи, продолжающейся в Австралии уже несколько лет, коалы стали чаще погибать от тепловых ударов.

Ученые решили усилить наблюдение за этими животными и обнаружили, что коалы активно слизывают воду со стволов деревьев во время или после дождя. Так, некоторые коалы продолжали процедуру слизывания стекающей с деревьев воды на протяжении 30 минут.

Исследователи сделали вывод, что для коал такой способ получения воды является наряду с поеданием листьев эвкалипта основным. По словам ученых, ранее этот способ питья коал был неизвестен, потому что за ними не наблюдали в плохую погоду.