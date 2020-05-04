Стокгольм, , 13:10 — REGNUM Разработанный в Швеции образец на будущую вакцину от коронавирусной инфекции был успешно протестирован на кроликах в Каролинском институте Стокгольма. Об этом 4 мая со ссылкой на Aftonbladet сообщила шведская газета Fria Tider.

Проведенный тест на кроликах является первым шагом в разработке вакцины от коронавируса для человека. Матти Саллберг, профессор биомедицинского анализа в Каролинском институте, сообщил, что очень доволен проведенным экспериментом.

«Это выглядит крайне хорошо. Мы получили хорошую выработку антител», — прокомментировал результаты тестирования образца вакцины профессор Саллберг.