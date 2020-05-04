Симферополь, , 13:08 — REGNUM Первый урожай оливок в промышленных масштабах планируют получить в 2025 году ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ). Об этом сообщается на сайте университета.

В сообщении приводятся слова проректора вуза Михаила Сергеева, который рассказал, что в 2019 году ученым КФУ уже удалось получить пробную партию оливкового масла из оливок, выращенных в Крыму. Теперь ученые задумали высадить около тысячи саженцев оливы в специальных теплицах в Симферопольском районе.

Как сообщил проректор КФУ, исходя из зарубежной практики, через четыре года после высадки саженцев должны появиться плоды в промышленных объемах. Он уточнил, что это станет первым опытом выращивания оливок в России в таком масштабе.

Из-за того, что теплицы располагаются в степи, где температуры могут опускаться до минус 12 градусов, их возводят со специальным многослойным покрытием. Также в теплицы проводят воду и электричество.

По планам аграриев, в 2026 году они смогут собрать около 3 тонн оливок, из которых можно отжать 360 литров масла. Сергеев уточнил, что КФУ не собирается заниматься производством масла, а с научно-практической стороны отрабатывает лучшие технологии, чтобы в дальнейшем передать готовую модель хозяйствования фермерам.