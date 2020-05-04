Абу-Даби, , 01:58 — REGNUM Центр стволовых клеток в Абу-Даби получил патент от властей ОАЭ на разработку уникального метода лечения заболевания COVID-19, суть которого состоит в использовании метода сбора стволовых клеток, 3 мая сообщает информационное агентство Эмиратов.

Согласно описанию метода клетки выделяются из крови пациента, а затем — обратно вводятся больному после их активации. По данным агентства, дисперсное распыление в легкие пациентов полученной субстанции приводило к успешному излечению их от COVID-19. Эффективность метода была опробована на 73 больных.

Как сообщило ИА REGNUM, в начале марта китайские ученые приступили к исследованиям использования стволовых клеток для лечения COVID-19.

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