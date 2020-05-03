Москва, , 21:48 — REGNUM Российские ученые подвергли критике исследование британских ученых, предположивших, что дефицит витамина D повышает риск смертельного исхода у больных, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Комментарий учёных приводит издание Ura.ru.

Так, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доктор медицинских наук Виктор Зуев считает, что гораздо большее значение имеет в целом недостаточность витаминов, а не какого-то единственного витамина из этого спектра.

«Я полагаю, что такой же результат был бы в случае нехватки витаминов B, C и вообще всего известного витаминного алфавита», — подчеркнул Зуев.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов и вовсе назвал теорию английских учёных «нелепой».

"В последние два или три десятилетия скорее люди страдают от избытка витамина D, чем от нехватки», — отметил учёный.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что исследователи из Фонда клиники королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии замерили средние значения витамина D у граждан из двадцати стран Европейского союза (ЕС) и пришли к выводу, что чем ниже средний уровень витамина D по стране, тем выше летальность от коронавируса.

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