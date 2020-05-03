Москва, , 20:29 — REGNUM Исследователи из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») разработали эффективное дезинфицирующее средство на основе наночастиц меди, уничтожающее любые патогены, включая коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Известно, что медь обладает сильным антимикробным действием за счёт способности быстрого перехода в водной среде в ионную форму. Ионы меди вступают в химическую реакцию с серосодержащими структурами вируса и изменяют рН окружающей среды в кислую сторону. В результате разрушаются оболочки всех микроорганизмов, включая вирусы. Исходя из этого, ученые предположили, что медь целесообразно использовать в качестве эффективного антисептика.

Российские учёные создали для этой цели спиртозоль — суспензию наночастиц меди размером от 1 до 3 нанометров в растворе антисептика цетилпиридиния хлорида в этиловом спирте. На влажном воздухе медь на поверхности материала превращается в положительно заряженный ион гидроксида меди и уничтожает любые патогены, включая коронавирус. Отмечается, что и после высыхания спирта состав длительное время продолжает обладать антисептическим действием, уничтожая микроорганизмы, попавшие на обработанную поверхность.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из Гонконгского университета науки и технологии разработали дезинфицирующее средство, которое в течение 90 дней после нанесения на поверхность убивает бактерии и вирусы, включая возбудителя болезни COVID-19.

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