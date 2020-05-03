Гонконг, Китай, , 19:52 — REGNUM Учёные из Гонконгского университета науки и технологии разработали дезинфицирующее средство, которое в течение 90 дней после нанесения на поверхность убивает бактерии и вирусы, включая возбудителя болезни COVID-19. Об этом сообщает ExtremeTech.

Отмечается, что традиционные дезинфицирующие средства эффективно уничтожают патогенные микроорганизмы, нанесённые на поверхности, но быстро улетучиваются и перестают действовать, так что при новом контакте с носителем инфекции обработанная недавно поверхность снова становится заражённой.

Для решения этой проблемы исследователи из Университета Гонконга создали дезинфицирующий спрей из полимерных нанокапсул, которые прилипают к поверхности и остаются на ней после высыхания жидкости-носителя.

Так, при прикосновении тепло от руки активирует капсулы, высвобождая дезинфицирующее средство на поверхность. Средство, получившие название MAP-1, можно наносить как на твёрдые поверхности, так и на мягкие материалы, такие как ткань и пластик.

По данным издания, учёные уже договорились о производстве и реализации спрея по цене от $9 до $32 за ёмкость от 50 до 200 мл.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что, изучая характеристики других типов коронавирусов, включая атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром, ученые обнаружили, что на металле или стекле коронавирус может находиться до девяти дней.

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