Рим, , 15:46 — REGNUM Коронавирус повреждает гемоглобин, нарушая способность красных кровяных клеток транспортировать кислород по всему организму, нарушая работу легких и приводя к острому респираторному дистресс-синдрому (ARDS). Так объяснила механизм действия Аннализа Кьюзоло, ученый из Италии, сообщает The Jerusalem Post.

Кьюзоло является выпускником фармацевтического факультета Университета Перуджи и работает фармацевтом. Она полагает, что коронавирус нового типа нуждается порфиринах — веществах, которые содержатся в эритроцитах, поэтому он атакует гемоглобин — белок, который связывается с кислородом во время дыхания и ответственен за перенос кислорода в крови. Меньшее количество гемоглобина приводит к меньшему количеству кислорода в организме, что, конечно, негативно сказывается на его жизненных функциях. Уровень гемоглобина (Hb) в крови может быть важным параметром для оценки инфекции: у мужчин нормальный уровень гемоглобина выше, чем у женщин, это объясняет более высокую частоту пневмонии при COVID-19 у мужчин по сравнению с более низкой заболеваемостью у женщин и с лучшим прогнозом у детей и беременных, у которых уровень гемоглобина ниже из-за повышенной потребности в железе. Что делает эту «пищу» для вируса менее доступной.

В Италии доктор Джузеппе Ипполито, научный директор Национального института инфекционных заболеваний, назвал эту гипотезу «наводящей на размышления, но ее необходимо углубить и исследовать».

В то же время доктор Амирам Голдблюм, глава Института молекулярного моделирования и разработки лекарств для исследований лекарственных средств и Центра Фраунгофера по обнаружению и доставке лекарств при Еврейском университете, сказал, что среди почти 8500 работ о новом коронавирусе за последние три месяца, нигде не упоминается порфирин или протопорфирин.

«Насколько мне известно о снижении давления кислорода в тяжелых случаях атаки SARS-CoV-2, это происходит из-за блокирования клеток легкого, аналогично эмфиземе, — превращения клеток в более жесткие, волокнистые образования», — объясняет Голдблюм.

То есть кислород просто не проникает в кровь, а не как в картине, согласно которой кислород проникает в кровь, но уменьшается его переносящая функция из-за нехватки гемоглобина и входящего в его состав порфирина.

«Ученые очень открыты для революционных идей, — говорит Голдблюм. — Однако наука строится поэтапно».

По его словам, теория должна иметь поддерживающие основания — которых, на его взгляд, в настоящее время нет.