Пекин, , 15:33 — REGNUM Международная группа астрономов зафиксировала новую серию быстрых радиовсплесков с помощью радиотелескопа FAST в провинции Гуйчжоу. Об этом сообщает China Daily.

Быстрыми радиовсплесками называют единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. Впервые это явление было обнаружено в 2007 году с помощью австралийского радиотелескопа Parkes. Учёные выдвинули несколько гипотез образования таких радиовсплесков. Некоторые астрономы считают, что быстрые радиовсплески могут излучаться звёздами нашей галактики, другие предполагают, что источником этого явления являются внегалактические события, такие как слияние двух нейтронных звёзд.

Группа учёных при ведущем участии сотрудников Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая обнаружила новую серию быстрых радиовсплесков, получившую название FRB 181 123. Подробная статья с описанием открытия готовится к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.

Один из авторов работы и главный учёный FAST Ли Ди отметил, что дальнейшие наблюдения этого радиотелескопа помогут продвинуться в изучении природы быстрых радиовсплесков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года китайские специалисты завершили ввод в эксплуатацию радиотелескопа FAST, ставшего крупнейшим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой.

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