Кембридж, США, , 14:51 — REGNUM Оригинальный способ борьбы с раковыми опухолями, возвращающий макрофагам их иммунные свойства, нашли ученые Гарвардского университета (США). Описание исследования приведено на сайте школы.

Одной из особенностей раковых заболеваний является изменение поведения иммунных клеток макрофагов, которые при обычных заболеваниях поглощают болезнетворные бактерии и вирусы, а раковые опухоли заставляют макрофаги не уничтожать раковые клетки и, более того, стимулировать рост кровеносных сосудов, которые снабжают опухоль и обеспечивают рост раковых клеток. Ученым известно, что макрофаги могут составлять до половины массы раковой опухоли.

Авторы исследования смогли оснастить макрофаги специально созданными блоками с микрочастицами, содержащими молочнокислую со-гликолевую кислоту PLGA, поливиниловый спирт и цитокиновый интерферон гамма. Проведенные учеными эксперименты показали, что усовершенствованные макрофаги смогли сопротивляться воздействию опухоли в течение нескольких суток и даже активировали противоопухолевые свойства у обычных макрофагов.

Этот способ протестировали на мышах с привитой агрессивной разновидностью рака. У мышей, которым ввели инъекции нового средства, зафиксировали более медленный рост опухоли и метастаз, что привело к увеличению срока жизни.

По мнению ученых, разработанное средство может повысить эффективность применения химиотерапии при лечении рака. Также они предполагают высокую эффективность средства при лечении ревматоидного артрита, болезни Крона и волчанки.