Нью-Йорк, США, , 14:16 — REGNUM Биосовместимый мягкий композит, из которого можно создать различные электронные элементы — от резистора до транзистора, смогли получить ученые из Колумбийского университета (США). Статью с результатами разработки авторы опубликовали в журнале Science Advances.

Новый композит состоит из ионно-проводящего полимера, в котором замешаны микронные пластиковые проводники. В зависимости от комбинации размера и размещения проводников в композите материал может вести себя как анизотропный проводник, диод, транзистор, транзистор с индивидуальной адресацией или резистор.

Такой материал способен с высокой точностью регистрировать и обрабатывать нейрофизиологические сигналы. Это свойство необходимо для создания эффективных нейроинтерфейсов, позволяющих восстанавливать, например, подвижность парализованных из-за травмы позвоночника конечностей, связывая биопротезы напрямую с головным мозгом.

Ученые предполагают для своего изобретения массу применений: от сенсоров нервных импульсов с высоким разрешением, вживляемых в тело, до мягкого процессора, которого можно имплантировать в мозг для создания нейроинтерфейса.