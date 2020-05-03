Лондон, , 13:42 — REGNUM Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от COVID-19 в ряде стран, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Их исследование опубликовано в журнале Research Square.

Отмечается, что ученые сравнили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских стран со статистикой смертности от COVID-19.

Выяснилось, что в странах, где у граждан наблюдается дефицит витамина D, количество летальных исходов больше. Недостаток витамина D чаще всего наблюдается у пожилых людей.

Как говорится в исследовании, особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки было выявлено 10 633 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи инфицирования выявлены во всех субъектах РФ. В половине случаев (50,3%) у пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Также за сутки зафиксировано 58 летальных исходов.

От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 1280 человек, выздоровели — 16 639 человек. Всего было проведено более 4,1 млн тестов.

Сообщалось, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России связан с увеличением количества тестирований.