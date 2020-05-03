Красноярск, , 12:42 — REGNUM Ударная волна, которая возникла при прохождении астероида из железа через атмосферу планеты, а не падение его на поверхность, стало причиной разрушений, вызванных Тунгусским метеоритом в начале XX века. Об этом заявили красноярские ученые в статье на сайте Сибирского отделения РАН.

Ученые смоделировали эффект от прохождения через атмосферу Земли астероидов из разных веществ и разных по размеру. Результаты моделирования показали, что астероиды из реголита, кварца или льда быстро бы разрушились в земной атмосфере, не достигнув поверхности земли. Максимально приблизиться, пробив атмосферу, смог бы астероид из железа.

Исследователи оценивают диаметр астероида в 100−200 метров, а вес — более трех млн тонн. Они определили, что космическое тело летело по околосолнечной орбите со скоростью 20 км/с и прошло сквозь атмосферу планеты на высоте в 10−15 км от ее поверхности. После этого, прошив атмосферу насквозь и потеряв до половины своей массы, но не разрушившись, астероид продолжил свой полет в космическом пространстве.

Из-за сильного нагрева при прохождении атмосферы скорость испарения железного тела резко увеличилась до 500 тысяч тонн в секунду. Эта огромная масса в мгновение расширилась в виде высокотемпературной плазмы и создала взрыв. Таким образом, ударная волна распространилась на сотни километров, но не оставила никаких следов на Земле от вещества самого астероида.

Напомним, метеорит взорвался в районе сибирской реки Подкаменная Тунгуска 30 июня 1908 года. Мощность взрыва метеорита оценивается учеными в 40−50 мегатонн, что сопоставимо со взрывом термоядерной «Царь-бомбы».

После взрыва на территории более двух тысяч квадратных километров повалило деревья, а в далеких деревнях, находящихся в сотнях километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла в домах.