Лондон, , 07:43 — REGNUM Исследователи из Фонда клиники королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии предположили, что дефицит витамина D повышает риск смерти из-за коронавируса. Результаты исследования появились в апреле на портале Research Square.

Ученых замерили средние значения витамина D у граждан 20 стран ЕС. Полученные данные они сопоставили со статистикой заражений и смертностью от COVID-19 в этих странах. В результате чем ниже средний уровень витамина D по стране, тем выше летальность от коронавируса.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», — отмечается в исследовании.

То, что чаще всего из-за коронавируса умирают пожилые люди также говорит в пользу данной версии уверены ученые. Так как именно у пожилых пациентов обычно дефицит витамина D в крови.