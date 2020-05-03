Москва, 3 мая 2020, 07:01 — REGNUM Температура воздуха в столице России ожидается в диапазоне от +23°C до +25°C. Об этом информирует на своём сайте Гидрометцентра страны.
По данным синоптиков, в Москве ожидается облачная погода. Вероятно выпадение осадков в виде дождя.
Атмосферное давление повысится до 746 мм рт. ст. Направление ветра южное, скорость ветра 5−10 м/с.
Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, летняя погода в столицу придет уже 4 мая и продержится целый месяц. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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