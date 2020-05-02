Пекин, , 23:21 — REGNUM Ведущие китайские ученые заявили, что эпидемия коронавирусной инфекции, подобно гриппу, будет возвращаться волнами каждый год, так как у многих людей заражение коронавирусом протекает бессимптомно. Об этом сообщает Bloomberg.

В издании отмечают, что, по мнению наиболее авторитетных китайских исследователей, новый тип коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 не постигнет судьба атипичной пневмонии SARS, которая прекратилась, как только все носители инфекции были изолированы.

Исследователи считают, что новая коронавирусная инфекция может не вызывать таких явных симптомов заражения как лихорадка, а у многих людей может протекать вообще бессимптомно.

Ученые полагают, что именно эта особенность вируса не позволит полностью сдержать распространение инфекции в будущем. Она будет всё время поддерживаться в организме людей и приводить к сезонным вспышкам заболевания.

Такое же мнение месяц назад высказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Читайте также: Главный инфекционист США: пандемия может стать сезонной

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что у ряда пациентов тесты на новую коронавирусную инфекцию дают положительный результат в течение двух месяцев после выздоровления.

Читайте ранее в этом сюжете: У ряда пациентов коронавирус может сохраняться и после выздоровления – СМИ