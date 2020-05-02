Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) собирается испытать новую систему солнечного паруса, чтобы определить её перспективность для маневрирования малых спутников и использования в качестве двигателя космических кораблей, выполняющих полеты в дальнем космосе. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Управление привлекло к реализации проекта компанию NanoAvionics из Иллинойса. Планируется, что она запустит на низкую околоземную орбиту спутник, который распустит солнечный парус размером 74 квадратных метра, изготовленный из нового композитного материала.

Принцип его действия заключается в том, что фотоны света, испускаемые солнцем, будут ударять о парус, генерируя небольшую силу движения, которая в условиях отсутствия трения в космосе и с течением времени накопит мощность достаточную для движения космического корабля без использования ракетного топлива.

В NASA считают, что если технология себя оправдает, то можно будет создавать космические корабли на солнечной тяге для освоения дальнего космоса и добычи полезных ископаемых на астероидах.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что на околоземной орбите был успешно испытан первый китайский космический аппарат, движущийся по принципу солнечного паруса.

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