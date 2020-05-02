Москва, , 15:21 — REGNUM Московский физико-технический институт объявил набор в Летнюю Олимпиадную школу МФТИ по математике, физике и информатике, которая из-за сложной эпидемиологической ситуации пройдёт с 7 по 18 июня в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития IT-образования МФТИ.

Для школьники 7−11 классов, которые намерены принять участие в престижной образовательной смене, организовано онлайн-тестирование. Проведение первой волны пройдет с 1 по 21 мая, вторая — с 1 по 21 июня.

«Конкурс на сборы традиционно составляет 2−3 человека на место. При этом многие «поступающие» являются призерами и победителями национальных олимпиад, — отметил проректор МФТИ, основатель Олимпиадных школ Алексей Малеев.

Обучение за все время существования школы с момента открытия в 2013 прошли более трех с половиной тысяч школьников из 22 стран.