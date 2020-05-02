Амстердам, , 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них. Об этом сообщается на портале Eurekalert.

Отмечается, что ученые исследовали воздействие вируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток — при добавлении к органоидам инфекции, клетки заражались.

По словам ученых, у значительной части пациентов с COVID-19 появлялись такие симптомы как тошнота и диарея Кроме того, вирусные частицы были обнаружены в стуле переболевших. Это говорит о том, что вирус может передаваться «фекально-оральным» путем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач городской клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев заявил, что бессимптомное течение заболевания COVID-19 имеет целый ряд особенностей. Бессимптомных носителей — наибольшее число во всех странах, но их трудно выявить и подсчитать.

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