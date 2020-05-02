Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Новая тест-система, с помощью которой можно определить наличие коронавируса SARS-CoV-2 в течение 24 часов после заражения, создали специалисты Пентагона, сообщает газета The Guardian.

Ее разработкой занималось Управление перспективных исследовательских программ минобороны США (DARPA), которое до пандемии вело проект по выявлению отравлений бактериологическим и химическим оружием на ранних стадиях.

Преимущество новой системы перед другими видами тестов состоит в том, что она позволяет обнаружить коронавирус еще до того, как человек начинает заражать других людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что США в скором времени смогут тестировать на коронавирус до пяти млн человек каждый день.

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