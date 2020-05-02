Вашингтон, , 00:09 — REGNUM Инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии разработали принципиально новую модель аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба NASA.

Новая модель аппарата ИВЛ от NASA отличается простотой сборки. Кроме того, для аппарата требует меньше деталей, и аппараты проще в обслуживании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при тяжелом течении коронавирусной инфекции пациентов подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако медики отмечают, что сама по себе терапия ИВЛ не является лечением — это поддерживающая терапия, которая дает организму дополнительное время на борьбу с коронавирусом. При этом в ряде случаев ИВЛ оказывает негативное влияние на течение болезни.

Специфического лечения против коронавируса в мире пока не нашли, хотя продвижение в этом направлении есть.