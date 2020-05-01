Лондон, , 23:17 — REGNUM Исследование английских учёных указывает на то, что высокий уровень смертности от новой коронавирусной инфекции в Испании, Италии и Швейцарии вызван дефицитом витамина D. Об этом сообщает научный портал ZME Science.

Ранее учёные установили, что добавки к пище, содержащие витамин D, могут предотвратить острые респираторные инфекции. Учёные университета Восточной Англии сопоставили данные о смертности от COVID-19 в странах Европейского союза с уровнем содержания витамина D. Оказалось, что у пожилых людей в Испании, Италии и Швейцарии самый низкий уровень витамина D. В этих же странах и самый высокий уровень смертности от COVID-19 в пересчёте на миллион жителей населения.

Уточняется, что в среднем содержание витамина D в крови должно быть около 56 нмоль/л. Уровень ниже 30 нмоль/л считается признаком серьезного дефицита витамина D. А средние значения витамина D у пожилого населения Испании, Италии и Швейцарии составляли 26 нмоль/л, 28 нмоль/л и 23 нмоль/л соответственно.

Исследование учёных из Филиппин также показало, что в тяжёлом состоянии от COVID-19 в девятнадцать раз чаще оказываются пациенты с дефицитом витамина D.

Отметим, что витамин D содержится в молочных продуктах, апельсиновом соке, хлопьях, сардинах и других рыбных продуктах. Также витамин D вырабатывается организмом на солнечном свете.

Это исследование, заключают учёные, указывает на важность употребления продуктов с витамином D или пищевых добавок с этим витамином, в особенности в условиях, когда из-за изоляции людям нельзя покидать свои дома, чтобы загорать под солнечным светом.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что английские учёные установили, что наличие селена в рационе питания пациента оказывает значительное влияние на процесс выздоровления от COVID-19.

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