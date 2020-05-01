Дублин, , 23:03 — REGNUM Врачи в Ирландии, исследовавшие погибших от тяжелых последствий коронавируса, установили, что у данных пациентов была аномально высокая свертываемость крови в сосудах, расположенных рядом с легкими. Об этом сообщает портал Eurekalert.

Сотрудники Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов исследовали тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что у большинства таких пациентов наблюдается «аномальное» свертывание крови, которое вызывает образование микротромбов в легких.

Таким образом, коронавирусная инфекция поражает легкие как пневмонией, в ходе которой повреждаются ткани легочных альвеол, так и микротромбами в сосудах легких. Стоит отметить, что китайские ученые в ходе своих исследований механизма воздействия коронавируса пришли к выводу, что коронавирус поражает кровь, конкретно — гемоглобин в эритроцитах.