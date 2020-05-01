Гилфорд, Великобритания, , 21:57 — REGNUM Английские учёные установили, что наличие селена в рационе питания пациента оказывает значительное влияние на процесс выздоровления от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба университета Суррея.

Селен считается важным микроэлементом, оказывающим влияние на тяжесть протекания ряда вирусных заболеваний. Человек получает его в пищу, употребляя рыбу, мясо и злаки.

Согласно исследованиям ученых, в населённых пунктах Китая, где наблюдается самый высокий уровень потребления селена в стране — в городе Энши провинции Хубэй — показатель выздоровевших от COVID-19 пациентов был почти в три раза выше, чем в среднем по всем другим городам этой провинции.

Напротив, в провинции Хэйлунцзян, где потребление селена является одним из самых низких в мире, уровень смертности от COVID-19 был почти в пять раз выше, чем в среднем по всем другим провинциям за пределами Хубэя.

Аналогичная картина повышенной смертности от COVID-19 была выявлена во всех городах Китая из так называемого «пояса дефицита селена», который простирается с северо-востока на юго-запад страны.

Отметим, что в большом количестве селен содержится в орехах (фисташках и грецких), фасоли, кукурузе, горохе, сале, чесноке, морской рыбе, гречке, овсяных хлопьях, рисе, семенах подсолнечника.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что учёные из Санкт-Петербурга установили, что высокий уровень ферритина может указывать на тяжесть течения коронавирусной инфекции.

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