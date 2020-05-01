Москва, , 21:30 — REGNUM Главный врач московской городской клинической больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко сообщил, что врачи в его больнице сталкиваться с таким симптомом коронавируса, как высыпание на руках и животе. Об этом Проценко сообщил сегодня, 1 мая, в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.

По словам Проценко, который сам переболел COVID-19, вопросы о мутации вируса можно обсуждать, только наблюдая за течением болезни и результатами клинических исследований, которые при этом надо сравнить с результатами зарубежных коллег.

Также Проценко отметил, что врачи в его больнице сталкиваются с такими симптомами коронавируса, как высыпания на животе и руках.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось… В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — рассказал Проценко.