Пекин, , 20:25 — REGNUM Китайские учёные установили, что антикоагулянт гепарин, который используют при лечении новой коронавирусной инфекции, вызывает у больных COVID-19 смертельно опасные осложнения. Материалы исследования опубликованы на портале препринтов medRxiv.

Отмечается, что врачи при лечении больных новой коронавирусной инфекцией используют антикоагулянт гепарин. Наблюдения показывали, что это улучшало работу легких, растворяя тромбы и уменьшая воспаления. Однако исследования учёных из Института биотехнологий Пекина показали, что гепарин может спонтанно вызывать острую тромбоцитную недостаточность, что приводит к образованию новых тромбов и нередко приводит к гибели пациентов.

Исследователи уставили, что у больных COVID-19 вырабатываются антитела, соединяющиеся с молекулами гепарина. Образовавшийся комплекс повреждает клетки-тромбоциты, с которыми взаимодействует гепарин. Это приводит к массовой гибели тромбоцитов. Такие осложнения возникли у 40% больных COVID-19, у которых болезнь протекала в сложной форме. При этом обычно такие осложнения возникают у 1% больных. Если же пациентов подключали к аппарату «искусственная почка» для очистки крови от токсинов, то больные гарантированно погибали от возникающей тромбоцитной недостаточности.

Таким образом, заключают учёные, для разжижения крови у больных COVID-19 необходимо использовать другие противосвёртывающие средства, но не гепарин.

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Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что во Франции фиксируют увеличение числа пациентов, у которых наблюдаются неблагоприятные побочные эффекты при применении препаратов, используемых при лечении COVID-19.

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