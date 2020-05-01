Остин, США, , 18:10 — REGNUM Американские и бельгийские учёные создали лекарство с антителами против короновируса SARS-CoV-2, клонировав особые антитела, вырабатываемые ламой — южноамериканским вьючным животным из семейства верблюдов. Об этом сообщается в научном журнале Cell.

Так, особенностью иммунной системы лам является то, что в ответ на появление чужеродных организмов, вырабатываются два типа антител: одни — такие же как у человека, вторые — гораздо меньшего размера, называемые также нанотелами, которые можно распылять через ингалятор.

Учёные из Техасского университета в США и Гентского университета в Бельгии с 2016 года создавали антитела против короновирусов SARS-CoV-1 и MERS-CoV, для этого они в течение шести месяцев вводили ламе стабилизированные белки из этих вирусов. В результате в крови лам появились антитела, которые связываются с ключевым белком коронавируса, имеющего вид шипов. Именно его форма позволяет вирусу проникать в клетки при заражении.

Оказалось, что полученные антитела также способны связываться и с шиповым белком вируса SARS-CoV-2. Отмечается, что учёные генетически доработали эти антитела для лучшего связывания с новым короновирусом и опробовали эффективность клонированных антител лам на культуре тканей человека, заражённой вирусом SARS-CoV-2.

Подчеркивается, что полученный препарат показал высокую эффектность, поэтому учёные приступают к проведению доклинических испытаний на животных. Исследователи предполагают, что лекарство будет эффективно как при лечении COVID-19, так и для профилактики заражения при его введении за один или два месяца до возможного заражения.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные разрабатывают технологию производства высокоэффективных «элитных» антител против нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба университета Рокфеллера.

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