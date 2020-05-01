Милан, Италия, , 14:28 — REGNUM Миланский «Интер» может отпустить защитника Милана Шкриньяра в «Манчестер Сити» за €70 млн. Об этом 1 мая сообщает Calciomercato.

По информации издания, «Интер» снизил стоимость Шкриньяра до €70 млн. До пандемии коронавируса клуб просил за 25-летнего защитника €85 млн

Отмечается, что «Манчестер Сити» продолжает проявлять интерес к Шкриньяру, который является главной трансферной целью для Хосепа Гвардиолы на летнее трансферное окно.

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