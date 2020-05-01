Лхаса, Китай, , 02:38 — REGNUM Китай начинает новый этап замера высоты горы Джомолунгма в Тибете, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили власти Тибетского автономного района на юго-западе Китайской Народной Республики, начинается очередной этап измерения высоты самой высокой горы в мире — Джомолунгмы, которая во всем мире более известна как Эверест.

Эверест венчает Гималайские горы, ее высота достигает 8848, а по некоторым данным 8850 метров над уровнем моря. Высота горы имеет свойство меняться в связи с сейсмической активностью земной коры. В 2015 году после непальского землетрясения она снизилась на 2,54 см.