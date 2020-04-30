Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Ожидать, что плазма переболевших коронавирусной инфекцией позволит вылечить всех заболевших COVID-19, нет оснований. Исследования о ее эффективности только начались в Санкт-Петербурге, и когда она будет использоваться повсеместно, пока не ясно.

Об этом 30 апреля заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

В последних методических рекомендациях от Министерства здравоохранения РФ говорится, что плазма переболевших коронавирусной инфекцией может быть полезна при лечение зараженных. Однако, технология лечения плазмой в России пока не отработана в полной мере.

«Мы все ждем от плазмы какого-то чудодейственного результата, но нам надо провести клинические исследования. Вопрос эффективности плазмы неоднозначный, не всякая плазма эффективна. Только 30−40% переболевших могут принести пользу, мы плохо сегодня понимаем все механизмы действия плазмы переболевших пациентов», — сказал Шляхто.

Сегодня в Петербурге только начинаются научные исследования по забору плазмы у переболевших. На втором этапе — тестирование этой плазмы на наличие антител и иммуноглобулина, после чего, те образцы, которые покажут результаты, соответствующие требованиям, будут применяться в лечении.

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