Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Для изготовления медицинской маски, которая призвана защитить человека от заражения коронавирусом, лучше всего использовать две разные ткани. К такому выводу пришла группа ученых из Чикагского университета, сообщает American Chemical Society.

Маски, особенно изготовленные самостоятельно, часто делаются из хлопка, а также шелка или шифона, в то время как самым эффективным оказалось сочетание хлопка с шелком или шифоном. При этом шелк и шифон срабатывают как электростатический барьер, а хлопок — как механический. Форма маски тоже важна, она должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот.

Маска, изготовленная из хлопка и шелка либо из хлопка и шифона, близка по своим защитным свойствам к маскам типа N95. Сложный состав, но зато маска, изготовленная из такого материала, фильтрует до 99% частиц, отмечают ученые.