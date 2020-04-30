Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Важнейшая роль ряда стран в общих усилиях по поиску лекарства от COVID-10 была признана главным специалистом по инфекционным заболеваниям США доктором Энтони Фаучи, сообщает AMNA 30 апреля. Примечательно, что Фаучи перечислил государства, которые сильно различаются по своему весу благосостоянию и весу на международной арене.

Во время брифинга в Овальном кабинете Фаучи сослался на многообещающие результаты клинических испытаний препарата ремдесивира, сказав, что тесты «прокладывают путь» для возможного излечения от вируса. «Это был международный тест, который проходил во многих исследовательских центрах, расположенных не только в Соединенных Штатах, но и в разных странах мира, включая Германию, Данию, Испанию, Грецию и Великобританию», — сказал Фаучи.

Согласно отчетам, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может вскоре объявить, что оно предоставляет срочное разрешение на прием ремдесивира пациентам с ишемической болезнью сердца.