Пекин, , 06:12 — REGNUM Переболевшие COVID-19 пациенты могут по-прежнему быть переносчиками коронавируса, поскольку остаточная инфекция может сохраняться глубоко в лёгких, заявила группа китайских учёных. Об этом 30 апреля пишет газета South China Morning Post.

Как следует из публикации, остаточные фрагменты инфекции были найдены у 78-летней пациентки, которая перенесла болезнь, и сделанные после этого тесты (на основе анализа мазков из носовой и ротовой полости) оказались отрицательными. Состояние женщины постепенно улучшалось всё время во время лечения, пока неожиданно она умерла от сердечного приступа.

Вскрытие показало наличие коронавируса в глубоких тканях лёгких.

«Наша работа предоставляет первое свидетельство в области патологии об остаточном вирусе в легких пациента, у которого тесты три раза подряд оказывались отрицательными», — объяснили медики.

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