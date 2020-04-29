Новосибирск, , 19:07 — REGNUM Московский государственный университет (МГУ) им. Ломоносова, Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) и новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подписали соглашение, объединив усилия для разработки вакцины от COVID-19 и других вакцин и лекарств.

Подписание документа прошло в режиме онлайн, говорится на сайте СО РАН.

Ответственными за исполнение документа стали: от МГУ имени М. В. Ломоносова — проректор Андрей Федянин, от СО РАН — председатель отделения Валентин Пармон, от «Вектора» — генеральный директор Ринат Максютов.