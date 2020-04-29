Мельбурн, Австралия, , 11:21 — REGNUM Новое исследование обнаружило доказательства того, что COVID-19 может вызывать диабет у здоровых взрослых людей. Об этом сообщает SBS News.

В исследовании, проведенном международной группой медицинских экспертов и опубликованном в медицинском журнале «Ланцет», говорится, что оно не подтвердило, что COVID-19 гарантированно вызывает диабет, но есть доказательства, что это вероятно.

Итальянские медицинские эксперты сообщали о тяжелых симптомах диабета у людей без диабета в анамнезе после того, как они были госпитализированы с COVID-19. По мнению профессора Пола Зиммета из австралийского Университета Монаша, новых пациентов с COVID-19 нужно тщательно проверять, чтобы убедиться, что у них нет диабета, потому что это ухудшит прогноз.

Он сказал, что считается, что вирус повреждает поджелудочную железу, вызывая диабет, когда организм пациента не может вырабатывать достаточное количество инсулина. Профессор подчеркивает, что люди с диабетом должны проявлять особую осторожность, чтобы защитить себя от инфекции. Более высокому риску летального исхода подвергаются пожилые люди с диабетом второго типа.