Лондон, , 16:18 — REGNUM Английские медики обеспокоены развитием у заболевших детей необычных и опасных реакций: дети попадают в реанимацию с заболеванием, которое связано с COVID-19. Об этом сообщает британский научный журнал Health Service Journal.

Согласно имеющимся данным, в последние три недели наблюдалось явное увеличение числа детей всех возрастов, страдающих воспалительным состоянием, требующим интенсивной терапии, по всему Лондону, а также в других регионах Великобритании.

Указывается, что растет беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, причем британские врачи пока не могут установить, связана ли эта болезнь только с эпидемией или имеет место заражение каким-то новым патогеном. Детей с этим состоянием еще очень мало, согласно педиатрическим источникам. У синдрома — характеристики серьезного COVID-19; у некоторых детей был положительный результат теста на коронавирус, и некоторые из них, по-видимому, имели этот вирус в прошлом, но некоторые — нет.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок позже рассказал правительственному пресс-центру, что он «очень обеспокоен» признаками нового коронавирусного синдрома у детей, и они расследуются «в срочном порядке».

Новый воспалительный синдром обнаружен у детей всех возрастов, он, по словам английских медиков, напоминает атипичную болезнь Кавасаки, с показателями крови, соответствующими тяжелому COVID-19 у детей.

Британское Общество детской интенсивной терапии (PICS) призывает госпитализировать детей с такими симптомами в первую очередь. Заболевание развивается на фоне уже имеющегося заражения коронавирусом.