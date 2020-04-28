Чэнду, Китай, , 06:25 — REGNUM В общей сложности 219 древних гробниц было найдено в столице провинции Сычуань городе Чэнду на юго-западе Китая, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Скальные гробницы расположены в деревне Чжунсин уезда Цзиньтан. Более 600 объектов, включая изделия из керамики, стекла, серебра и меди были извлечены из гробниц, которые, как считается, относятся к периоду между династией Восточная Хань (25−220) и Шести династий (222−589), сообщили в Исследовательском институте археологии и культурных реликвий Чэнду.

Находки существенно обогатили археологические материалы, которыми оперируют ученые. Они представляют высокую ценность для изучения культурных обменов того периода, считает глава команды археологов Гун Яньмин.