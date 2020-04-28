Бишкек, , 01:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения предложила Киргизии присоединиться к клиническим исследованиям коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила глава представительства ВОЗ в республике Назира Артыкова, передает «Кабар».

Она отметила, что в случае подписания соответствующего соглашения с Всемирной организацией здравоохранения, в страну пришлют экспериментальные препараты, которые будут использоваться в рамках клинических исследований.

По словам Артыковой, пока власти Киргизии не определились, будет ли республика принимать участие в таких исследованиях.

Читайте также: В Киргизии за сутки выявили 13 случаев заражения коронавирусом. Итого — 695